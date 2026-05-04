В ярославском медколледже готовят специалистов "под ключ"

В Ярославском медицинском колледже реализуется проект "Специалист под ключ". Фото: Правительство Ярославской области.

Студенты ярославского медицинского колледжа, которые обучаются по целевым договорам, могут вместе с дипломом получить документ о профессиональной переподготовке.

Сейчас по проекту "Специалист под ключ" обучение проходят 23 студента. Будущие медики осваивают программы "Сестринское дело в педиатрии", "Операционное сестринское дело", "Анестезиология и реаниматология", "Рентгенология". После аккредитации они придут работать в медорганизации с двумя квалификациями.

Проект учитывает потребности конкретных больниц, уточнили в правительстве Ярославской области.

Кроме того, в областной больнице с апреля работает симуляционная клиника, имитирующая условия реального лечебного учреждения. Здесь студенты отрабатывают знания на практике.

