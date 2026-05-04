В Ярославле в жестком ДТП разбился мотоциклист

В Ярославле при столкновении с машиной разбился мотоциклист. Фото: УМВД по Ярославской области.

2 мая в Ярославле открылся мотосезон, а уже 3-го числа в ДТП на улице Гагарина разбился 33-летний мотоциклист.

Авария произошла около пяти часов вечера у дома №20. По предварительнйо версии, водитель на автомобиле "Хавал", двигаясь со стороны улицы Менделеева в сторону улицы Павлова, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу "Ямаха",который ехал по встречной полосе.

"Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте", - сообщили Госавтоинспекции Ярославской области.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен