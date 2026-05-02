Ярославский «Локомотив» всухую разгромил омский «Авангард»

"Локомотив" обыграл соперника всухую. Фото: championat.com

Ранее мы писали, что поддержать наших хоккеистов приехали на специальной электричке болельщики из соседней Костромской области. И «Локомотив» на домашнем стадионе расстарался на славу! Наша команда разгромила омичей со счетом 4:0. Но пока счет в серии – 3:2 не в нашу пользу.

Первую шайбу забросил нападающий Рихард Паник, вторую - форвард Максим Берёзкин, третью - нападающий Александр Полунин, а финальный гол забил в пустые ворота форвард Максим Шалунов.

Следующий матч состоится послезавтра в Омске.