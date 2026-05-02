Ярославцы жалуются на беспредел браконьеров

Браконьеры перекрывают реки сетями. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

В соцсетях появился пост с видео, снятым в Ростовском округе у села Белогостицы. Туда приезжают на рыбалку.

Сейчас, во время нереста, ловить рыбу сетями и другими приспособлениями подобного рода запрещено, но злоумышленников это не останавливает. Для отвода глаз они берут удочки, но на самом деле перегораживают реку сетями, круглосуточно убивают водную живность баграми.

В комментариях ярославцы сообщили, что это не единичный случай. Рыбаки-нарушители орудуют и в Борисоглебском округе у деревни Фролово на реке Лига.

-Везде сети, браконьеры заезжие, не жители деревни, - утверждает пользователь

За незаконную рыбную ловлю виновникам грозит уголовная ответственность, в том числе – реальные сроки.