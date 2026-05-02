В Ярославле открылся мотосезон

Открытие сезона собрало десятки мотоциклистов. Фото: госавтоинспекция Ярославской области.

На открытие мотосезона приехали больше 200 водителей - членов мотоклуба «Черные медведи» и других любителей мототранспорта.

Напутствовали любителей погонять на этом виде транспорта гаишники, которые следили за соблюдением Правил дорожного движения и напоминали водителям, что использование застегнутого защитного шлема и специальной экипировки обязательно как для водителя, так и для пассажира.

Сами байкеры тоже не остались в стороне, призвав водителей автомобилей следить за дорогой, потому что жертвами ДТП слишком часто становятся мотоциклисты, а родителей – не покупать опасный транспорт детям до тех пор, пока те не получат права.

После общения мотовладельцы собрались в организованную колонну, проехали по центральным улицам города Ярославля, после чего продолжили движение в Углич и Рыбинск.