Жители Ярославской области могут присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн»

К "Бессмертному полку" можно присоединиться онлайн. Фото: Правительство Ярославской области.

Заявки, как сообщили в областном правительстве, принимаются до 6 мая на сайте 2026.polkrf.ru, а также через мини-приложения во «ВКонтакте», «Одноклассниках» или «Максе».

В личном кабинете нужно разместить фотографию и информацию о своем герое – ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла или человеке, который внес вклад в защиту Родины и Победу. Трансляция пройдет в День Победы на экранах по всей стране.

Также нынче запланировано шествие «Бессмертного полка» в Ярославле. Для жителей других городов и округов организуют доставку автобусами, чтобы все желающие могли принять участие.