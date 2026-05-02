НовостиОбщество2 мая 2026 14:00

Жители Ярославской области могут присоединиться к акции «Бессмертный полк онлайн»

Или поучаствовать в шествии вживую
Георгий БРИНЧУК
К "Бессмертному полку" можно присоединиться онлайн.

Фото: Правительство Ярославской области.

Заявки, как сообщили в областном правительстве, принимаются до 6 мая на сайте 2026.polkrf.ru, а также через мини-приложения во «ВКонтакте», «Одноклассниках» или «Максе».

В личном кабинете нужно разместить фотографию и информацию о своем герое – ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла или человеке, который внес вклад в защиту Родины и Победу. Трансляция пройдет в День Победы на экранах по всей стране.

Также нынче запланировано шествие «Бессмертного полка» в Ярославле. Для жителей других городов и округов организуют доставку автобусами, чтобы все желающие могли принять участие.