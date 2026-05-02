В Ярославской области все 18 вечных огней готовы ко Дню Победы

Вечные огни готовы ко Дню Победы. Фото: Правительство Ярославской области.

По программе восстановления воинских мемориалов за последние несколько лет благоустроены территория памятника погибшим воинам в селе Никольском, мемориалы в деревне Борисовской, Красном Профинтерне и селе Марково, культурно-парковый комплекс с памятником воинам в деревне Кузнечиха, мемориальные зоны в селе Сарафоново и другие. Сейчас завершается создание мемориала защитникам Отечества в деревне Вахромейка Любимского округа.

Вечные огни, как сообщили в областном правительстве, горят в Ярославле, Данилове, Рыбинске, Пошехонье, Угличе, Мышкине, Любиме, Тутаеве, Ростове Великом, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, деревне Борисовской, в Некрасовском, Семибратове, Пречистом, селе Новый Некоуз и деревне Кузнечиха.

На интернет-ресурсе «Храним огонь Победы» можно найти информацию о каждом мемориале: фотографии, историю и расположение.