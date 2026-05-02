В двух ДТП в Ярославской области пострадали подростки

Водитель и две пассажирки в больнице. Фото: УМВД РФ по Ярославской области.

Первое ДТП произошло около двух часов дня 1 мая на улице Ушакова в Тутаеве. Там столкнулись автомобиль ВАЗ, которым управляла 23-летняя девушка, и кроссовый мотоцикл «Индуро». 14-летний водитель и 15-летний пассажир питбайка в больнице.

В этот же день в половине десятого вечера случилась авария на 6 км автодороги Углич-Ростов в Борисоглебском округе. 18-летняя водитель ГАЗ врезалась в кювет с последующим наездом на дерево. Госпитализированы водитель и две пассажирки, младшей из которых 12 лет.

По данным фактам сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.