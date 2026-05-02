Новая подстанция обеспечит надежное электроснабжение потребителей заволжской части Ярославля и Ярославского округа

Энергообъект позволит разгрузить существующие подстанции, которые сегодня обеспечивают электричеством жилые кварталы и предприятия в заволжской части Ярославля и Ярославского округа, и создаст резерв мощности для развития территорий. Стоимость проекта – 1,3 млрд рублей.

– Оборудование на подстанции будет полностью российским, – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Строительство идет по соглашению, которое мы заключили с компанией «Россети Центр». Взаимодействие помогает нам синхронизировать планы энергетиков с развитием региона и вместе заниматься модернизацией электросетевого комплекса. Проблема энергодефицита в Заволжье стоит давно. Электрооборудование работает на пределе, новых мощностей не хватает. Новая подстанция снимет это ограничение и обеспечит жителям стабильное электроснабжение.

Мощность новой подстанции составит 32 МВА. Энергетики уже завершают подготовительный этап: обустраивают подъездные пути к стройплощадке, обеспечивают логистику для доставки крупногабаритных грузов. Предстоит проложить 3,5 километра линий электропередачи 110 кВ, установить два трансформатора мощностью 16 МВА каждый и блочно-модульное здание для размещения ячеек 10 кВ.