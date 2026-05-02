В Ярославле временно изменится схема движения на улице Чкалова

Представитель организатора перевозок области сообщил, что движение будет перекрыто из-за ремонта ливневки у дома №24 (бассейн «Лазурный»).

Сначала схема движения изменится с восьми утра 4 мая до полуночи 6 мая: будет закрыто движение из центра (по ходу из центральной части города).

С восьми утра 12 мая до полуночи 16 мая будет закрыто движение в центр (по ходу в центральную часть).

На период работ движение пассажирского транспорта организуется с учетом частичного перекрытия дороги и отсыпки съездов между полосами через трамвайные пути.

Муниципальные автобусные маршруты №№ 44, 45, 50, 58, 59, 60, 64, 67, 71С, 75, 94С следуют по фактической ситуации с сохранением интервалов движения.

Возможны сбои в расписании движения автобусов.