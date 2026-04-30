Ярославские электрички в мае изменят график

Электрички изменят расписание из-за ремонта.

В Ярославской области скорректировано расписание ряда поездов на костромском, александровском, даниловском, рыбинском направлениях, сообщили в СЖД.

Расписание изменится в интервале от 5 минут до 1 часа.

14 мая поезда № 6007 Ростов Великий – Александров и № 6008 Александров – Ярославль-Главный будут следовать до/от станции Шушково. 18, 21, 25, 28 мая они будут следовать до/от станции Рязанцево.

16 мая поезд № 6172 Рыбинск Пассажирский – Ростов Великий будет следовать до станции Ярославль (Московский вокзал).

Поезда № 7176/7175 Ростов Великий – Рыбинск Пассажирский, № 6594/6593 Рыбинск Пассажирский – Ярославль и № 7586 Рыбинск Пассажирский – Ярославль-Главный курсировать не будут 16 мая.