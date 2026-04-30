Ярославцу грозит 6 лет тюрьмы за контрафактные сигареты и алкоголь

62-летнму ярославцу инкриминируют приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции, а также закупку и хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии в крупном размере.

По версии следствия, мужчина¸ не имея соответствующей лицензии, закупил для последующего сбыта оптовую партию немаркированной алкогольной и табачной продукции, которую хранил в арендованном нежилом помещении на территории Фрунзенского района города Ярославля.

В январе 2025 года в момент продажи партии контрафактной продукции противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

У обвиняемого обнаружено и изъято около 780 бутылок немаркированного алкоголя и свыше 15тысяч немаркированных пачек сигарет, общей стоимостью более 2,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения во Фрунзенский районный суд Ярославля.