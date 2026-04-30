В Данилове экс-начальница прибавила себе зарплату за счет почты

Суд оштрафовал виновницу. Фото: Георгий БРИНЧУК.

Попалась на хищении ранее не судимая 25-летняя заместитель начальника почты. Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение).

В июле-августе 2025 года девушка взяла из кассы отделения более 130 тысяч рублей.

Недостача была выявлена сотрудниками службы безопасности почты в ходе плановой ревизии, клиенты отделения не пострадали. После выявления преступления сотрудница уволена с занимаемой должности.

Обвиняемая признала вину в полном, объеме, возместила причиненный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.