В Данилове экс-начальница прибавила себе зарплату за счет почты

Попалась на хищении ранее не судимая 25-летняя заместитель начальника почты. Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение).
В июле-августе 2025 года девушка взяла из кассы отделения более 130 тысяч рублей.
Недостача была выявлена сотрудниками службы безопасности почты в ходе плановой ревизии, клиенты отделения не пострадали. После выявления преступления сотрудница уволена с занимаемой должности.
Обвиняемая признала вину в полном, объеме, возместила причиненный ущерб.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.