НовостиПроисшествия30 апреля 2026 14:55

В Рыбинске курьеру мошенников не удалось обобрать пенсионерку

Москвич пытался похитить у дамы более 800 тысяч рублей
Георгий БРИНЧУК
Суд арестовал злоумышленника.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

26-летнему жителю столицы инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле мужчина приехал в Рыбинск в качестве курьера телефонных мошенников. Под предлогом перевода денежных средств на «безопасный» счет он попытался похитить у 74-летней местной жительницы денежные средства в размере более 800 тысяч рублей.

Однако женщина поняла, что ее обманывают и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Курьер задержан на месте преступления сразу после получения денег от потерпевшей.

Рыбинский городской суд с учетом позиции представителя прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Курьеру грозит до десяти лет колонии.