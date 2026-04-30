В Рыбинске курьеру мошенников не удалось обобрать пенсионерку

Суд арестовал злоумышленника. Фото: Прокуратура Ярославской области..

26-летнему жителю столицы инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле мужчина приехал в Рыбинск в качестве курьера телефонных мошенников. Под предлогом перевода денежных средств на «безопасный» счет он попытался похитить у 74-летней местной жительницы денежные средства в размере более 800 тысяч рублей.

Однако женщина поняла, что ее обманывают и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Курьер задержан на месте преступления сразу после получения денег от потерпевшей.

Рыбинский городской суд с учетом позиции представителя прокуратуры избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Курьеру грозит до десяти лет колонии.