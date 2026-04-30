Врач рассказала, как сохранить здоровье на работу

В первую очередь необходимо наладить питание во время рабочего дня.

Стрессы, перекусы, сидячий образ жизни, большое количество времени, проведенное за монитором, нежелание лишний раз сходить к врачу - все это ухудшает состояние здоровья. Но соблюдение простых рекомендаций, которые телеканалу "Саратов 24" дала главный врач местного центра общественного здоровья Римма Яхина, позволят не довести ситуацию до критической точки.

"О том, что надо отказаться от курения и алкоголя, даже говорить не стоит. Это уже понятно каждому", - говорит медик.

В первую очередь необходимо наладить питание. Не нужно перекусывать фастфудом и пить сладкие газированные напитки. Берите с собой еду из дома, желательно, чтобы преобладали овощи и отварное мясо. Это не только полезнее покупной еды, но и дешевле.

Устраивайте перерывы на производственную гимнастику.

"Короткие комплексы полезных упражнений можно найти в интернете. Но следует подбирать зарядку с учетом своих физических возможностей и возраста", - рекомендует Римма Яхина.

