Кровососы кусают все больше ярославцев

Клещи активизировались с приходом тепла. Фото: Георгий БРИНЧУК.

28% пострадавших – дети.

Вкуснее прочих клещам показались жители областного центра (87 укушенных) и Рыбинска(67). 15 раз к медикам обращались жители Ростовского округа и по 13 – Тутаевского и Угличского.

Самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе: проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами.

Сдать клеща на исследование можно в лаборатории — ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»:

— в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон 8(4852)73-36-42;

— в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855)55-12-88;

— в Ростове-Великом - Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.