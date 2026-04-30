Ярославский чемпион ЦФО погиб в ДТП с грузовиком

Спортсмену было 25 лет. Фото: Федерация гиревого спорта Ярославской области

Ранее мы писали об автокатастрофе, которая случилась утром 29 апреля на 196 км трассы М8 «Холмогоры» в Ростовском округе. Там с грузовиком столкнулась «Лада Калина», выскочившая на встречку.

За рулем легковушки, как выяснилось, находился один из сильнейших гиревиков области Виталий Арсентьев. О его гибели известили в Федерации гиревого спорта Ярославской области.

Ярославский спортсмен несколько дней назад привез две золотые медали с чемпионата ЦФО по гиревому спорту в Смоленске. Он готовился к чемпионату России, который состоится в июне в Новосибирске.

У Виталия остались жена и ребёнок. Выражаем соболезнования близким погибшего спортсмена.