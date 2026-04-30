Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 апреля 2026 12:41

В Ярославле задержали подозреваемого в убийстве 71-летнего пенсионера

Раненый мужчина дошел до дома и там умер
Полина ВАЧНАДЗЕ
Житель Ярославля во время конфликта на улице зарезал пенсионера.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ.

В полицию Ярославля поступило сообщении о найденном в квартире на улице Юности трупе пожилого человека. 71-летний мужчина скончался от колото-резаных ножевых ранений.

Подозреваемый уже задержан.

По предварительной версии, между ним и потерпевшим на улице Угличской произошел конфликт. Как сообщает полиция, злоумышленник не менее пяти раз ударил пенсионера ножом. Раненый мужчина сумел дойти до дома и там скончался.

Ярославским Управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен