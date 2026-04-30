В Ярославле задержали подозреваемого в убийстве 71-летнего пенсионера

Житель Ярославля во время конфликта на улице зарезал пенсионера.

В полицию Ярославля поступило сообщении о найденном в квартире на улице Юности трупе пожилого человека. 71-летний мужчина скончался от колото-резаных ножевых ранений.

Подозреваемый уже задержан.

По предварительной версии, между ним и потерпевшим на улице Угличской произошел конфликт. Как сообщает полиция, злоумышленник не менее пяти раз ударил пенсионера ножом. Раненый мужчина сумел дойти до дома и там скончался.

Ярославским Управлением СКР возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

