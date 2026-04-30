Главный врач Ростовской ЦРБ будет проводить прямую линию по понедельникам

Главный врач Ростовской ЦРБ ответит на вопросы пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный врач Ростовской ЦРБ Александр Печуркин каждый понедельник будет проводить прямую линию. Обратиться могут жители Ростовского, Гаврилов-Ямского и Борисоглебского округов.

Звонки принимают с 10 до 11 часов по номеру 8(48536)75493.

Жители могут задать вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения, качества оказываемой медицинской помощи, организации работы больниц и поликлиник, доступности записи к врачам и другие.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен