НовостиОбщество30 апреля 2026 12:00

Главный врач Ростовской ЦРБ будет проводить прямую линию по понедельникам

Жители трех округов могут обращаться по волнующим их вопросам
Полина ВАЧНАДЗЕ
Главный врач Ростовской ЦРБ ответит на вопросы пациентов.

Главный врач Ростовской ЦРБ ответит на вопросы пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный врач Ростовской ЦРБ Александр Печуркин каждый понедельник будет проводить прямую линию. Обратиться могут жители Ростовского, Гаврилов-Ямского и Борисоглебского округов.

Звонки принимают с 10 до 11 часов по номеру 8(48536)75493.

Жители могут задать вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения, качества оказываемой медицинской помощи, организации работы больниц и поликлиник, доступности записи к врачам и другие.

