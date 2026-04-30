Главный врач Ростовской ЦРБ будет проводить прямую линию по понедельникам

Главный врач Ростовской ЦРБ Александр Печуркин каждый понедельник будет проводить прямую линию. Обратиться могут жители Ростовского, Гаврилов-Ямского и Борисоглебского округов.
Звонки принимают с 10 до 11 часов по номеру 8(48536)75493.
Жители могут задать вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения, качества оказываемой медицинской помощи, организации работы больниц и поликлиник, доступности записи к врачам и другие.
