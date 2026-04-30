В Заволжском районе Ярославля построят жилой комплекс на 660 квартир

Жилой комплекс построят в районе Среднего поселка Ярославля.

Девять восьмиэтажных домов с подземными парковками и кладовыми помещениями построят в районе улиц Моховой и Шоссейной в Ярославле. Проект реализуют на участке в 5,5 гектаров.

"Общий жилищный фонд составит порядка 51 700 квадратных метров, что позволит обеспечить жильем более двух тысяч человек. Всего в новых домах будет создано 660 квартир. В границах проекта планируется строительство детского сада, а также создание дополнительных объектов, необходимых для повседневной жизни жителей", - сказали в мэрии Ярославля.

По контракту застройщик должен передать в муниципальную собственность шесть квартир - три однокомнатные и три двухкомнатные. В этот же ЖК переедут жильцы шести квартир из аварийного дома №24б на улице 1-й Шоссейной, подлежащего расселению.

Кроме того, застройщик предоставит помещение по участковый пункт полиции.

