Железнодорожному вокзалу в Угличе вернут исторический облик

В Угличе ремонтируют железнодорожный вокзал. ФОТО: канал Михаила Евраева в МАКСе

Фасаду железнодорожного вокзала в Угличе вернут его исторический облик, который известен по архивным документам и снимкам. При этом сохранятся современные стандарты комфорта и безопасности, сообщил глава региона.

"Город входит в Золотое кольцо России, люди приезжают, в том числе и поездом, организовано пригородное сообщение. К предстоящему 60-летию маршрута РЖД выполняет комплексное обновление вокзала. Уже идут внутренние ремонтные работы, летом начнутся фасадные. Завершение ремонта запланировано на октябрь этого года", - сказал Михаил Евраев.

На вокзале установят информационную электронную панель, чтобы туристы знали, где и что можно посмотреть в городе. Планируют сделать кафе. На площади у здания поставят скамейки, сделают освещение.

