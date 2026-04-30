Полиция напомнила ярославцам об ответственности за порчу памятников

Ярославская полиция напомнила жителям региона об ответственности за порчу памятников и мест захоронения. За осквернение мемориалов, их порчу и другие хулиганские действия вандалов может ждать не только административное, но и уголовное наказание.

"Предусмотрены штрафы до трех миллионов рублей, принудительные работы до трех лет, лишение свободы сроком до трех лет", - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

При этом, если вандализм совершен в отношении мемориалов в память погибших в период Великой Отечественной войны, людям, защищавшим Отечество во время Великой Отечественной войны, посвященных Дням воинской славы России в этот период (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), то наказание предусматривает:

- штраф в 2-5 миллионов рублей;

- обязательные работы на срок до 480 часов;

- принудительные работы на срок до пяти лет;

- лишение свободы на срок до пяти лет.

Полиция призывает бережно относиться к историческим памятникам, проявлять уважение к истории страны и подвигам людей, отдавших жизни, защищая Родину и интересы Российского государства.

Если вы стали свидетелем вандализма либо подозрительных действий вблизи мемориальных объектов, сообщите об этом в дежурную часть по телефонам 102 или 112.

