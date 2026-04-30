Почта опубликовала график работы ярославских отделений в майские праздники

В майские праздники изменится график работы почтовых отделений Ярославской области.

В майские праздники изменится график работы ярославских почтовых отделений.

1 и 9 мая - выходные дни. Но круглосуточные отделения и те, что выдают заказы с маркетплейсов, будут работать в обычном режиме.

30 апреля и 8 мая время работы сократится на час.

"В праздничные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России", - уточнили в Почте России.

