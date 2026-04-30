Хоровая капелла "Ярославия" даст концерт в торговом центре

Капелла "Ярославия" выступил 10 мая в торговом центре "Аура".

Филармоническая хоровая капелла "Ярославия" 10 мая выступил в торговом центре "Аура". Коллектив представит праздничную программу, в которйо прозвучат великие песни эпохи.

Ярославцы и гости города услышат легендарные произведения, ставшие культурным кодом нескольких поколений: "Журавли", "Темная ночь", "На безымянной высоте", "Катюша", "Смуглянка", "Казаки в Берлине", "Русское поле", "Эх, дороги", "День Победы" и другие любимые мелодии.

Концерт пройдет в центральном атриуме торгового центра (на -1 этаже). Начало - в 16:00. Вход свободный.

