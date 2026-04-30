Галичский полумарафон «Галичское Заозерье Совкомбанк» соберет 1,5 тыс. спортсменов со всей России

Более 1500 участников из 20 регионов России примут участие в мероприятии. ФОТО: пресс-служба Совкомбанк

Более 1500 участников из 20 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Чувашию, Тюмень и Вологду, стартуют на дистанциях от 500 метров до полумарафона (21,1 км). Среди спортсменов – мастера спорта, призеры национальных соревнований, а также начинающие легкоатлеты, воспитанники спортивных школ и семейные команды.

Особенностью этого года станет учреждение титулов «Князь» и «Княгиня галичской версты» – специальные награды за лучшие результаты на участке длиной 1067 метров. Идея связана с целью развития туристического и культурного потенциала Галича, старинного города с богатой историей и статусом памятника федерального значения. Маршрут пройдет мимо архитектурных памятников, средневековых валов, торговых рядов и храмов, позволив участникам окунуться в атмосферу старинной русской провинции.

Победителям на этом участке вручат особые награды, что делает соревнование уникальным. В день гонки для участников и гостей организуют прямую трансляцию с комментариями ведущей Матч ТВ Марии Коробовой, которая работала на Олимпиаде в Токио и биатлонных стартах.

Гостям и участникам подготовлена насыщенная культурная программа: концерты, экскурсии, мастер-классы и автобусные экскурсии. Для комфортного проеда из Костромы до Галича действует скоростной поезд «Орлан».

Поддержка проекта от Совкомбанка позволяет проводить масштабные соревнования высокого уровня и развивать активный туризм в регионе. Организация осуществляется НКО «Галицкая провинция» и компанией «Смарт Экшен» при помощи местных администраций.

– Наш банк гордится тем, что выступает титульным партнером Городского полумарафона "Галичское Заозерье" уже не первый год. Для нас это больше, чем просто спортивное мероприятие – это инвестиция в здоровье нации, в развитие регионов и сохранение культурного наследия России. Такие проекты объединяют людей, делают спорт доступным для каждого – от профессиональных атлетов до семейных команд с детьми. Особенно радует, что в этом году организаторы учредили титулы Князя и Княгини галичской версты – это прекрасный пример того, как спорт может переплетаться с историей. Поддерживая "Галичское Заозерье", мы помогаем превратить старинный Галич в центр притяжения для любителей бега и активного туризма со всей страны. Совкомбанк будет и дальше содействовать развитию северо-запада Костромской области, создавая возможности для качественного отдыха и занятий спортом, – сказал Антон Запольский, руководитель департамента по связям с общественностью ПАО "Совкомбанк".

