Со 2 мая возобновляются авиарейсы "Ярославль - Казань"

Из Ярославля в Казань снова будут летать самолеты.

Между Ярославлем и Казанью со 2 мая возобновляется авиасообщение, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

В столицу республики из Ярославля и обратно самолеты будут летать по субботам и воскресеньям. Вылет из Ярославля в 23:20, из Казани - в 21:25. Полет продлится 1 час 15 минут.

Рейсы будут выполнять на самолете «Bombardier CRJ-200» вместимостью 50 пассажиров. Цена билета - от 3798 рублей, для детей от 2 до 12 лет предусмотрены скидки в 15%.

