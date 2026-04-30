Ярославль
НовостиОбщество30 апреля 2026 9:39

За неправильно выброшенный мусор ярославцев оштрафовали на 700 тысяч рублей

За порядком на контейнерных площадках следят камеры
Полина ВАЧНАДЗЕ
Комплексы ставят на машины, которые ездят по заранее определенным маршрутам.

Фото: Правительство Ярославской области.

Для фиксации нарушений на контейнерных площадках в Ярославской области начали использовать новые камеры автоматической фиксации. В рамках пилотного применения вынесено 40 постановлений.

"Сумма штрафов, которые после мониторинга камерами выставили нарушителям, выбрасывающим мусор из транспортных средств или оставляющим его у контейнеров, превысила 700 тысяч рублей", – отметил начальник ИАТиГЖН Олег Кузнецов.

Камеры значительно упрощают процесс выявления нарушений. Комплексы ставят на машины, которые ездят по заранее определенным маршрутам и работают без вмешательства человека. Постановление также выносится без участия нарушителя. Информацию обо всех правонарушениях в сфере благоустройства заносят в государственную информационную систему, в которой отслеживается дальнейшее их устранение или возбуждение административных дел, взыскание штрафов.

За незаконное складирование отходов предусмотрен административный штраф: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч, для юридических – от 80 до 100 тысяч.

