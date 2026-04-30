Ярославские энергетики готовятся к пожароопасному сезону

Регулярная проверка противопожарного оборудования и инструктаж персонала проводится регулярно. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго».

С наступлением теплой погоды специалисты филиала «Россети Центр» – «Ярэнерго» реализуют комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы энергообъектов в пожароопасный период, сообщает пресс-служба компании.

В первую очередь энергетики приводят в порядок базы РЭС и территории подстанций: убирают сухую траву, мусор, древесно-кустарниковую растительность и горючие материалы. Одним из ключевых направлений работы остается расчистка просек вдоль воздушных линий электропередачи. Эта мера, в том числе снижает вероятность технологических нарушений на линиях, которые могут произойти из-за пожаров.

Для защиты от низовых возгораний специалисты проводят опашку периметров подстанций, окопку деревянных опор и прокладывают минерализованные полосы. Кроме того, сотрудники «Ярэнерго» принимают участие в противопожарных учениях совместно с региональным МЧС и другими службами. На мероприятиях отрабатываются алгоритмы действий при пожаре, оцениваются масштабы угроз, готовность сил и средств реагирования. Дополнительно во всех подразделениях проводится регулярная проверка противопожарного оборудования, а персонал проходит обязательные инструктажи по пожарной безопасности.

Энергетики напоминают: при пожаре необходимо звонить по номеру 101 или 112. Если вы заметили возгорание энергообъектов сообщите об этом по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно) или по номерам 101, 112.