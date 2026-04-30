В ярославском приюте удесятерилась пойманная для стерилизации собака

Щенки ищут новых владельцев. Фото: группа "Верность", ВК

Уличная собака прямо в центре отлова и стерилизации принесла девять щенков. Ликвидировать внезапное потомство у зоозащитников рука не поднялась. Но что делать со столь значительным приплодом – они теперь не знают. Потому что вышло совсем как у кота Матроскина, который взял напрокат корову:

«Вот смотрите, что здесь написано: «Корова рыжая. Одна». Про телёнка ничего не написано. А раз мы корову взяли по квитанции, по квитанции и сдавать будем — одну».

В приюте собака по документам собака одна, и возвращать в среду по программе ОСВВ надо одну. Тем более, что на улице эти малыши не выживут. Точнее, кто-то из них, возможно, и уцелеет – но придется снова тратить силы и средства на отлов и стерилизацию.

Да и в приюте для щенков, если честно, небезопасно: иммунитет только формируется.

Выбрать одного из малышей все желающие могут в группах «Верность» или центра отлова и стерилизации «Джина».

Зоозащитники пообещали организовать бесплатную стерилизацию (кастрацию), когда придёт срок для этих манипуляций (примерно после 6 месяцев).

- Время пребывания животных в центре ограничено, и мы должны срочно найти дом этим пушистым крохам, для которых улица будет смертельно опасной, - отметили в приюте.