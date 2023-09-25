В Рыбинске будут бесплатно обучать водителей автобусов

В Рыбинске организуют бесплатное обучение водителей категории «D». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске организуют бесплатное обучение водителей категории «D». Новые сотрудники будут работать на современных автобусах, которые в феврале выйдут на маршруты города и района.

- Обучение водителей должно быть не только в Ярославле, но и в Рыбинске тоже. Иначе будет такая же история: перевозчики, которые не выиграют в конкурсах, уйдут и заберут водителей. Надо заранее подготовить кадры, чтобы не получилось так, что автобусы придут, а водителей не будет, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Бесплатное обучение водителей автобусов в регионе проходит в рамках программы «»Содействие занятости». По программе пройти обучение могут безработные ярославцы и те, кто находится под риском увольнения. Во время обучения выплачивается стипендия 16 500 рублей.