Вора из Ярославской области обязали выплатить пенсионеру 450 тысяч рублей

В прокуратуру Ярославской области обратился 83-летний житель Москвы с просьбой защитить его права. Фото: Полина Вачнадзе

В прокуратуру Ярославской области обратился 83-летний житель Москвы с просьбой защитить его права.

Летом 2019 года 30-летний житель Ярославской области обманом оформил на дочь пенсионера несколько кредитов на сумму более 400 тысяч рублей и присвоил себе эти деньги. В июне 2021 года, во время суда над злоумышленником, потерпевшая скончалась. И, несмотря на то, что ярославца признали виновным в краже и дали ему 2,5 года в колонии общего режима, обязанность по погашению кредита перешла на 83-летнего отца потерпевшей, как ее наследника.

Пенсионер с таким положением дел был не согласен. Вместе с набежавшими процентами мужчина должен был отдать банкам 450 тысяч рублей, к которым он не имел никакого отношения.

- После проверки прокуратура области направила исковое заявление в суд о взыскании с осужденного за кражу указанных денежных средств. Решением Ярославского районного суда, не вступившим в законную силу, требования удовлетворены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Исполнение решения поставлено на контроль.