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НовостиОбщество25 сентября 2023 13:14

Более 2 тысяч жителей Ярославской области считают Ростов Великий официальным названием города

Сбор подписей за переименование Ростова в Ростов Великий продлится до октября
Полина Вачнадзе
Более 2 тысяч человек, считают, официальное название города и есть Ростов Великий.

Более 2 тысяч человек, считают, официальное название города и есть Ростов Великий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове продолжается сбор подписей за переименование города в Ростов Великий. По данным на 19 сентября, «за» высказались более 11 тысяч жителей города.

Центр управления регионом провел анонимный опрос жителей Ярославской области. Результат показал, что 60% респондентов, а это более 2 тысяч человек, считают, официальное название города и есть Ростов Великий, а не просто Ростов.

- Это лишь подтверждает правильность наших действий, направленных на переименование, - так прокомментировал итоги опроса глава региона Михаил Евраев.

По мнению сенатора РФ от Ярославской области Александра Русакова, сейчас как никогда важно вернуть историческое название Ростова на карту России и области.

- Великих городов не так много. Ростов, безусловно, относится к ним – если не по площади, не по численности населения сейчас, то уж точно по тому значению, которое он играл и, я очень надеюсь, будет играть как ключевой духовный центр нашей страны, – подчеркнул Александр Русаков.