Один из сотовых операторов займется подготовкой специалистов в цифровой сфере

Совместные образовательные программы для подготовки инженеров нового поколения - это реальность. ФОТО: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» и Университет Иннополис займутся подготовкой инженеров нового поколения, сообщает пресс-служба оператора. На прошедшем форуме Kazan Digital Week 2023 «Ростелеком» и Университет Иннополис заключили соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» (ПИШ). Документ подписали старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов и директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин. Стороны намерены создавать совместные образовательные программы для подготовки инженеров нового поколения, развивать и применять передовые технологии для разработки ИТ-продуктов, а также обмениваться опытом и знаниями между преподавателями, студентами и специалистами обеих организаций.

Соглашение заключено до 2025 года с предполагаемой пролонгацией, как минимум, до 2030 года. Лучшие студенты пройдут практику или стажировку.