Тутаевскому району на замену теплосетей выделили 368 миллионов рублей Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Тутаевскому району на замену теплосетей выделили 368 миллионов рублей. Все системы уже износились и их необходимо заменить. Деньги потратят на обновление главное артерии - магистрального теплопровода. Его протяженность – 4,3 километра.

- Стоит отметить, что для ремонта и устранения выявленных дефектов на магистральном трубопроводе на участке от котельной до стадиона имени Земского была заранее подготовлена документация. Она успешно прошла Государственную экспертизу, что и послужило серьезным основанием для выделения средств. Сейчас инициирована процедура поиска подрядной организации. Работы будут проведены в 2023-2024 году, - отметила глава Тутаевского района Ольга Низова.