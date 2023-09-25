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НовостиОбщество25 сентября 2023 12:40

Тутаевскому району на замену теплосетей выделили 368 миллионов рублей

Эти деньги потратят на обновление магистрального теплопровода
Анастасия ГОЛУБЕВА
Тутаевскому району на замену теплосетей выделили 368 миллионов рублей

Тутаевскому району на замену теплосетей выделили 368 миллионов рублей

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Тутаевскому району на замену теплосетей выделили 368 миллионов рублей. Все системы уже износились и их необходимо заменить. Деньги потратят на обновление главное артерии - магистрального теплопровода. Его протяженность – 4,3 километра.

- Стоит отметить, что для ремонта и устранения выявленных дефектов на магистральном трубопроводе на участке от котельной до стадиона имени Земского была заранее подготовлена документация. Она успешно прошла Государственную экспертизу, что и послужило серьезным основанием для выделения средств. Сейчас инициирована процедура поиска подрядной организации. Работы будут проведены в 2023-2024 году, - отметила глава Тутаевского района Ольга Низова.