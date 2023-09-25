В Ярославской области с 1 октября льготники не смогут оплатить проезд наличными Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с 1 октября льготники не смогут оплатить проезд наличными. Теперь это можно будет сделать только с помощью электронного проездного или региональной карты жителя. Нововведение касается межмуниципальных маршрутов пригородного и междугородного сообщения.

– Безналичная оплата льготного проезда с использованием социальных транспортных карт или карт жителя обеспечивает удобство, безопасность, учет поездок и прозрачность перевозочного процесса, – отметил и. о. министра транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев. – До 1 октября был установлен переходный период, в течение которого граждане могли оплачивать проезд как за наличный расчет, так и с помощью персонифицированной транспортной карты либо карты жителя, а также оформить необходимую карту, если ее не было. После этой даты без нее необходимо будет оплачивать полную стоимость поездки.