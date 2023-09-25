В Ярославле почти 20 тысяч человек посетили аграрную ярмарку Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в субботу, 23 сентября, на Советской площади прошла выставка «ЯрАгро-2023». На ярмарку пришли почти 20 тысяч человек. Они могли продегустировать разные продукты: сыры, мед, молоко, творог, ягоды, мясо, колбасы, рыбу, картофель, овощи, фрукты, оригинальные напитки, сладости и мороженое. Свои достижения представили больше 100 фермеров.

- В зоне фуд-корта состоялась презентация кухни региона. Предприятия общественного питания приготовили по традиционным рецептам плов с ярославской курочкой, блины «Маруся» по-старорусски», похлебку «По-романовски», перепелов «По-углицки», суп луковый из ростовского лука, уху «По-рыбински», - рассказали в правительстве региона. - Кульминацией выставки стало награждение победителей соревнований между районами. Первое место занял Рыбинский район, второе – Даниловский. Бронзу разделили Мышкинский и Большесельский районы. Победителю и призерам вручили ценные подарки.