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НовостиОбщество25 сентября 2023 9:12

В Рыбинске завершили поиски 15-летнего подростка

15-летнего Кирилла из Рыбинска сутки искали родные, полиция и волонтеры
Полина Вачнадзе
Пропавшего подростка нашли живым и здоровым. ФОТО: ЯрСпас

Пропавшего подростка нашли живым и здоровым. ФОТО: ЯрСпас

В Рыбинске завершены поиски 15-летнего Кирилла Ш.

- Найден, жив. Всем спасибо за помощь и свидетельскую информацию, - написали в группе поисковики ЯрСпаса.

Парень ушел из дома в субботу, 23 сентября, и перестал выходить на связь. Родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Почти сутки длились поиски, которые, к счастью, закончились благополучно.

Продолжается поиск 45-летнего ярославца Дмитрия Рыженкова. Он пропал 21 сентября.