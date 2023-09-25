В Рыбинске завершили поиски 15-летнего подростка

Пропавшего подростка нашли живым и здоровым. ФОТО: ЯрСпас
В Рыбинске завершены поиски 15-летнего Кирилла Ш.
- Найден, жив. Всем спасибо за помощь и свидетельскую информацию, - написали в группе поисковики ЯрСпаса.
Парень ушел из дома в субботу, 23 сентября, и перестал выходить на связь. Родные забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Почти сутки длились поиски, которые, к счастью, закончились благополучно.
Продолжается поиск 45-летнего ярославца Дмитрия Рыженкова. Он пропал 21 сентября.