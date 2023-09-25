В Ростове Ярославской области во время полумарафона умер спортсмен

На полумарафоне "Бегом по Золотому кольцу" в Ростове умер спортсмен. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове Ярославской области 24 сентября во время полумарафона «Бегом по Золотому кольцу» скончался спортсмен. Андрей Нечаев принимал участие в 10-километровом забеге.

- На девятом километре ему стало плохо. Волонтеры на трассе сообщили ближайшей бригаде скорой помощи, и медики незамедлительно начали оказывать помощь в машине, продолжили уже в реанимации Центральной районной больницы, куда участник был доставлен. К сожалению, в реанимации Андрей скончался, - сообщили в организаторы забегов в группе «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» ВКонтакте.

Как сообщили в администрации Ростова, Андрей Нечаев не раз принимал участие в забегах. Причина смерти мужчины устанавливается.

- Медицинское обследование у спортсмена было пройдено, организаторам предоставлена справка о допуске к участию, - уточнили в городской администрации.

Несчастный случай произошел во время забега в Ростове и в прошлом году. Буквально за несколько метров до финиша стало плохо опытному марафонцу Вячеславу Исакову. Врачи провели экстренную реанимацию, но спасти бегуна не сумели.