Ярославцам предлагают обменять монеты на купюры

В Ярославской области 25 сентября началась «Монетная неделя». Фото: Александр РОГОЗА

В Ярославской области 25 сентября началась «Монетная неделя». Жители региона могут принести в банк накопившиеся у них копейки и рубли, и обменять их на купюры или зачислить на счет.

По данным Банка России, сейчас по стране в обороте находится почти 71,8 миллиарда монет. Если разделить их между всеми россиянами, то каждому достанется примерно по 500 штук или около 850 рублей.

- Акция поможет вернуть в оборот мелочь, которая скопилась у людей дома. И уменьшить затраты на ее чеканку, - пояснила эксперт по наличным деньгам ярославского отделения Банка России Ольга Соколова.

Условия обмена монет нужно уточнять в банках, которые присоединились к акции. С собой необходимо взять паспорт, так как придется заполнять заявление. Лучше заранее рассортировать монеты по номиналу, чтобы потом потратить на подсчет меньше времени.

В Банке России уточнили, что к обмену принимают и окисленные, и потемневшие, и погнутые, и даже просверленные монеты.

Акция продлится до 8 октября.