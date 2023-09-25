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НовостиЭкономика25 сентября 2023 8:10

Ярославцам предлагают обменять монеты на купюры

В Ярославской области стартовала «Монетная неделя»
Полина Вачнадзе
В Ярославской области 25 сентября началась «Монетная неделя».

В Ярославской области 25 сентября началась «Монетная неделя».

Фото: Александр РОГОЗА

В Ярославской области 25 сентября началась «Монетная неделя». Жители региона могут принести в банк накопившиеся у них копейки и рубли, и обменять их на купюры или зачислить на счет.

По данным Банка России, сейчас по стране в обороте находится почти 71,8 миллиарда монет. Если разделить их между всеми россиянами, то каждому достанется примерно по 500 штук или около 850 рублей.

- Акция поможет вернуть в оборот мелочь, которая скопилась у людей дома. И уменьшить затраты на ее чеканку, - пояснила эксперт по наличным деньгам ярославского отделения Банка России Ольга Соколова.

Условия обмена монет нужно уточнять в банках, которые присоединились к акции. С собой необходимо взять паспорт, так как придется заполнять заявление. Лучше заранее рассортировать монеты по номиналу, чтобы потом потратить на подсчет меньше времени.

В Банке России уточнили, что к обмену принимают и окисленные, и потемневшие, и погнутые, и даже просверленные монеты.

Акция продлится до 8 октября.