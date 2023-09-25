В Ярославской области сделают дорожные указатели в виде медведей с секирой

Первого медведя с секирой установят на дороге, которая ведет к музею «Космос». ФОТО: группа Музей «Космос» В. В. Терешковой ВКонтакте

В Ярославской области запускается новый проект туристической навигации. Об этом ГТРК «Ярославия» рассказал глава региона Михаил Евраев.

На дорогах Ярославской области планируют установить медведей с секирой, которые будут указывать на туристические объекты и музеи, которые могут заинтересовать гостей.

- Эти указатели будут помогать людям ориентироваться и узнавать расстояние до интересных туристических точек – 200 метров, 300 метров или 3 километра, – сказал Михаил Евраев.

Первого медведя с секирой установят на дороге, которая ведет к музею «Космос» в Тутаевском районе. Кроме того, на специальном портале создадут навигацию, которая будет помогать туристам прокладывать пути к музеям региона.