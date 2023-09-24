На СВО погиб 31-летний житель Ярославской области

Военнослужащего из Мышкинского района, погибшего на СВО, похоронят 26 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На специальной военной операции погиб 31-летний житель Мышкинского района Алексей Кудрявцев.

- С прискорбием сообщаю, что в ходе СВО погиб наш земляк Алексей Кудрявцев. Выражаю соболезнование близким Алексея, - написала глава Мышкинского района Ольга Минаева.

Похоронят военнослужащего во вторник, 26 сентября. Прощание пройдет в храме села Поводнево, начало - в 11:00. Для всех желающих проститься с Алексеем Кудрявцевым будет организован автобус - он отправится от администрации Мышкинского района в 10:30.

Свои соболезнования семье погибшего выразили мышкинцы.

- Мы все в долгу перед Вашим Алексеем, Леночка, - пишет Наталья Володкина. - Мы скорбим вместе с Вашей семьей! Вечная память Лёшику!