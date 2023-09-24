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НовостиОбщество24 сентября 2023 12:18

На СВО погиб 31-летний житель Ярославской области

Алексея Кудрявцева из Мышкинского района похоронят 26 сентября
Полина Вачнадзе
Военнослужащего из Мышкинского района, погибшего на СВО, похоронят 26 сентября.

Военнослужащего из Мышкинского района, погибшего на СВО, похоронят 26 сентября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На специальной военной операции погиб 31-летний житель Мышкинского района Алексей Кудрявцев.

- С прискорбием сообщаю, что в ходе СВО погиб наш земляк Алексей Кудрявцев. Выражаю соболезнование близким Алексея, - написала глава Мышкинского района Ольга Минаева.

Похоронят военнослужащего во вторник, 26 сентября. Прощание пройдет в храме села Поводнево, начало - в 11:00. Для всех желающих проститься с Алексеем Кудрявцевым будет организован автобус - он отправится от администрации Мышкинского района в 10:30.

Свои соболезнования семье погибшего выразили мышкинцы.

- Мы все в долгу перед Вашим Алексеем, Леночка, - пишет Наталья Володкина. - Мы скорбим вместе с Вашей семьей! Вечная память Лёшику!