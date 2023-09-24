Станет прохладнее: синоптики рассказали о погоде в Ярославле на следующей неделе

В Ярославле резко похолодает в конце следующей недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам синоптиков Центра "Фобос", в Ярославле на следующей неделе станет немного прохладнее.

Завтра, 25 сентября, на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Днем +18..+20 градусов.

Во вторник, 26 числа, переменная облачность, днем +17..+19, дождь не прогнозируется.

27 сентября днем +18..+20 градусов, малооблачно.

В четверг, 28 сентября, вновь переменная облачность, столбики термометров поднимутся до +20..+22 градусов.

В пятницу, 29 числа, мало, что изменится: днем +19..+21 градус.

В вот на субботу, 30 сентября, синоптики обещают небольшой дождь, термометры покажут днем +17..+19.

Резко похолодает в воскресенье, 1 октября. Воздух прогреется всего лишь до +11 градусов, пойдет дождь и весь день будет пасмурно.