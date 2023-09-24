Житель Рыбинска остался без миллиона рублей, отдав в ремонт две машины

Автомастер из Рыбинска брал деньги за ремонт машин, но не ремонтировал их. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Рыбинска подал заявление в полицию на знакомого автомастера. По словам мужчины, на протяжении двух лет он передавал ему деньги на ремонт своих автомобилей, но так и не увидел результата.

- Сотрудниками уголовного розыска установлено, что заявитель оставил два своих автомобиля «Тойота Рав 4» и «Фольксваген гольф» у своего знакомого на ремонт. В течении двух лет переводил деньги на запасные части, однако ремонт транспортных средств не произведен, деньги не возвращены, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

За два года владелец иномарок отдал более 1 миллиона рублей.

Подозреваемый, ранее уже судимый 29-летний мужчина признался, что деньги получал, но тратил их не по назначению, а на свои нужды. В отношении рыбинца возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Полиция устанавливает, нет ли других потерпевших от подобной нетрудовой деятельности автомастера.