Ярославский "Локомотив" проиграл ЦСКА со счетом 1:2

Ярославский "Локомотив" в домашнем матче уступил ЦСКА со счетом 1:2. ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

23 сентября ярославский "Локомотив" в домашнем матче уступил ЦСКА со счетом 1:2. Четырехматчевая победная серия "железнодорожников" прервалась.

Одну шайбу в ворота ЦСКА забил Артур Каюмов. ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

Счет был открыт уже на третьем минуте игры. В ворота ярославцев шайбу забил нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Через пять минут ему ответил игрок "Локомотива" Артур Каюмов. Следующую и решающую судьбу матча шайбу забросил "армеец" Максим Соркин.

- Результат закономерен. Мы не были сегодня лучшей версией самих себя, ЦСКА так не обыграешь. Хотя мы знаем, как это делать. Что-то в конце промелькнуло, но времени недостаточно было. ЦСКА с победой, но мы сами виновники сегодняшнего поражения - сказал главный тренер "Локомотива" Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции.

"Локомотив" находится на пятом месте в турнирной таблицы Западной конференции.ФОТО: Александр ПОГОРЕЛОВ

Сейчас "Локомотив" с 12-ю очками находится на пятом месте в турнирной таблицы Западной конференции. Завтра, 25 сентября, "железнодорожники" в "Арене-2000" встретятся с командой "Металлург".