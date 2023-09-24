В Ярославле в районе Октябрьской площади закрыли проезд

На этом участке начался ремонт асфальта. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле перекрыли движение транспорта во внутриквартальном проезде от домов №5 и №5А по улице Победы до улицы Кооперативной. На этом участке начался ремонт асфальта.

- Работы ориентировочно продлятся восемь дней, - уточнили в пресс-службе мэрии города.

Городская администрация принесла водителям извинения за неудобства и попросила не парковать автомобили в зоне работ.

В Ярославле начался ремонт Красной площади, улиц Свободы и Ушинского.