В Ярославле в районе Октябрьской площади закрыли проезд

На этом участке начался ремонт асфальта.
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле перекрыли движение транспорта во внутриквартальном проезде от домов №5 и №5А по улице Победы до улицы Кооперативной. На этом участке начался ремонт асфальта.
- Работы ориентировочно продлятся восемь дней, - уточнили в пресс-службе мэрии города.
Городская администрация принесла водителям извинения за неудобства и попросила не парковать автомобили в зоне работ.
В Ярославле начался ремонт Красной площади, улиц Свободы и Ушинского.