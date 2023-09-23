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НовостиОбщество23 сентября 2023 14:18

В Ярославском аэропорту "Туношна" сменился руководитель

Гендиректор ярославского аэропорта "Туношна" Максим Федосов покинул свой пост
Полина Вачнадзе
Генеральный директор ярославского аэропорта "Туношна" Максим Федосов покинул свой пост.

Генеральный директор ярославского аэропорта "Туношна" Максим Федосов покинул свой пост.

Фото: Правительство Ярославской области

Генеральный директор ярославского аэропорта "Туношна" Максим Федосов покинул свой пост. Причины его ухода и новое место работы не известны. Сейчас обязанности генерального директора "Туношны" исполняет Алексей Кононов.

На должность генерального директора аэропорта Максим Федосов был назначен осенью прошлого года.

В марте этого года из-за его неосторожной фразы едва не разгорелся скандал. Отвечая на вопрос о возобновлении авиарейсов из Ярославля в Калининград, Федосов сказал, что в Калининграде "делать нечего". Потом, правда, он записал видеообращение, в котором извинился за свое высказывание.

В сентябре аэропорт "Туношна" подписал соглашение с компанией "Аэрофьюэлз". В рамках этого соглашения в аэропорту будут построены два новых терминала - грузовой и пассажирский.