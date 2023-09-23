В Ярославском аэропорту "Туношна" сменился руководитель

Генеральный директор ярославского аэропорта "Туношна" Максим Федосов покинул свой пост. Фото: Правительство Ярославской области

Генеральный директор ярославского аэропорта "Туношна" Максим Федосов покинул свой пост. Причины его ухода и новое место работы не известны. Сейчас обязанности генерального директора "Туношны" исполняет Алексей Кононов.

На должность генерального директора аэропорта Максим Федосов был назначен осенью прошлого года.

В марте этого года из-за его неосторожной фразы едва не разгорелся скандал. Отвечая на вопрос о возобновлении авиарейсов из Ярославля в Калининград, Федосов сказал, что в Калининграде "делать нечего". Потом, правда, он записал видеообращение, в котором извинился за свое высказывание.

В сентябре аэропорт "Туношна" подписал соглашение с компанией "Аэрофьюэлз". В рамках этого соглашения в аэропорту будут построены два новых терминала - грузовой и пассажирский.