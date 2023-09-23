В Ярославской области начался ремонт дороги трассы Данилов-Пошехонье

В Ярославской области на год раньше начался ремонт 10-километрового участка дороги Данилов-Пошехонье. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области на год раньше начался ремонт 10-километрового участка дороги Данилов-Пошехонье. Трассу ремонтируют за счет лимитов 2024 года.

На участок вышло несколько бригад. Пока одна выполняет работы по фрезерованию покрытия, вторая усиливает дорожное основание, чтобы оно смогло выдержать нагрузки, которые постоянно увеличиваются. Также идет укладка асфальта.

- Здесь предусмотрено двухслойное покрытие: нижний слой в пять сантиметров, верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона тоже пять сантиметров, – рассказал директор Пошехонского филиала АО «Ярдормост» Леонид Смирнов.

По проекту предусмотрено укрепление обочин, ремонт 13 водопроводных труб, обновление остановок, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

По контракту ремонт на трассе должен завершиться к августу 2024 года, но, по словам подрядчика, он закончит работы в октябре этого года.