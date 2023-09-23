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НовостиОбщество23 сентября 2023 10:13

Ярославль вошел в топ-7 самых уютных городов России

Эксперты отметили, что Ярославль очень живописен осенью
Полина Вачнадзе
Ярославль вошел в число самых уютных городов страны.

Ярославль вошел в число самых уютных городов страны.

Фото: Полина Вачнадзе

Сервис путешествий Туту.ру составил топ-7 самых уютных городов России. В него вошел и Ярославль - эксперты отметили, что город хорошо подходит для путешествий в любое время года, а осенью есть шанс отдохнуть без толп туристов. Гостям посоветовали побывать на Стрелке, посетить театр, а если останется время, то съездить в Вятское.

Также в топ-7 вошли Калязин Тверской области, Красноярск, Гороховец Владимирской области, Ростов-на-Дону, Мичуринск Тамбовской области и Плес Ивановской области.

Ретропоезд «Ярославль – Рыбинск» вошел в топ-10 самых необычных поездов страны.