Ярославль вошел в топ-7 самых уютных городов России

Ярославль вошел в число самых уютных городов страны. Фото: Полина Вачнадзе

Сервис путешествий Туту.ру составил топ-7 самых уютных городов России. В него вошел и Ярославль - эксперты отметили, что город хорошо подходит для путешествий в любое время года, а осенью есть шанс отдохнуть без толп туристов. Гостям посоветовали побывать на Стрелке, посетить театр, а если останется время, то съездить в Вятское.

Также в топ-7 вошли Калязин Тверской области, Красноярск, Гороховец Владимирской области, Ростов-на-Дону, Мичуринск Тамбовской области и Плес Ивановской области.

Ретропоезд «Ярославль – Рыбинск» вошел в топ-10 самых необычных поездов страны.