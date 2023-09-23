Экс-игрок ярославского "Шинника" подписал контракт с ивановским "Текстильщиком"

Бывший игрок ярославского "Шинник" Евгений Стешин подписал контракт с "Текстильщиком" из Иваново. ФОТО: ФК "Шинник"

Бывший игрок ярославского футбольного клуба "Шинник" Евгений Стешин подписал контракт с "Текстильщиком" из Иваново.

О том, что защитник покидает ярославский клуб, стало известно 14 сентября. Стешин с перерывом выступал за команду с сезона 2011/2012 годов и провел 131 матч. В сезоне 2023/2024 годов он не вышел ни на одну игру.

Сегодня, 23 сентября, защитник впервые сыграет за "Текстильщик". Матч пройдет в Иванове, команда встретится с игроками из "Челябинска". А ярославцы вечером 23 числа сыграют с московской командой "Родина".