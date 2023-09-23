Ярославец украл из квартиры, в которой он делал ремонт, 280 тысяч рублей

Жителя Ярославля оштрафовали на 250 тысяч рублей за кражу денег из квартиры, в которой он делал ремонт. Фото: Полина Вачнадзе

47-летнего ранее не судимого жителя Ярославля оштрафовали на 250 тысяч рублей за кражу денег из квартиры, в которой он делал ремонт.

Мужчину наняла его знакомая. Пока шли ремонтные работы, в квартире никто не проживал и за мастером никто не следил. Предоставленный сам себе, ярославец, видимо, провел осмотр вещей хозяйки дома и нашел в шкафу конверт с 280 тысячами рублей. Не сумев устоять пред соблазном, мужчина забрал деньги.

Установить подозреваемого в краже сотрудникам полиции не составило большого труда. Да и сам мастер не стал долго отпираться.

- Вину свою подсудимый признал, причиненный ущерб и моральный вред полностью возместил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. – С учетом позиции гособвинителя, суд назначил наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.