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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 8:10

Ярославец украл из квартиры, в которой он делал ремонт, 280 тысяч рублей

Мастер, делая ремонт в квартире в Ярославле, заприметил конверт с деньгами и похитил его
Полина Вачнадзе
Жителя Ярославля оштрафовали на 250 тысяч рублей за кражу денег из квартиры, в которой он делал ремонт.

Жителя Ярославля оштрафовали на 250 тысяч рублей за кражу денег из квартиры, в которой он делал ремонт.

Фото: Полина Вачнадзе

47-летнего ранее не судимого жителя Ярославля оштрафовали на 250 тысяч рублей за кражу денег из квартиры, в которой он делал ремонт.

Мужчину наняла его знакомая. Пока шли ремонтные работы, в квартире никто не проживал и за мастером никто не следил. Предоставленный сам себе, ярославец, видимо, провел осмотр вещей хозяйки дома и нашел в шкафу конверт с 280 тысячами рублей. Не сумев устоять пред соблазном, мужчина забрал деньги.

Установить подозреваемого в краже сотрудникам полиции не составило большого труда. Да и сам мастер не стал долго отпираться.

- Вину свою подсудимый признал, причиненный ущерб и моральный вред полностью возместил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. – С учетом позиции гособвинителя, суд назначил наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.